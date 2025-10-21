Devenez un fabricant Yves Rocher le temps d’un atelier Les Villes Geffs La Gacilly

Devenez un fabricant Yves Rocher le temps d’un atelier

Les Villes Geffs D773 La Gacilly Morbihan

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-24

2025-10-21

Et si vous deveniez un fabricant de cosmétiques au cœur de notre laboratoire immersif Yves Rocher ?

C’est inédit, à l’occasion des vacances d’octobre, nous vous ouvrons les portes d’un lieu unique en France le Fab’Lab. Situé sur notre site industriel de La Gacilly, ce laboratoire immersif a été spécialement conçu pour faire vivre des expériences uniques. Vous vous glisserez dans la peau d’un expert en cosmétique, le temps d’un atelier inédit. En solo, en famille ou entre amis, c’est l’activité à faire pour animer vos vacances et découvrir en mode VIP un univers surprenant.

Lieu & Cadre Au Fab’Lab, sur l’un des sites de production de la Marque Yves Rocher

Période Du mardi 21 octobre au vendredi 24 octobre 2025

Durée 1h15

Sessions 2 séances par jour à 10h30 et 15h

Billetterie en ligne, sur le site de La Maison Yves Rocher ou au Musée Immersif de La Maison Yves Rocher

Tarif 25€ 22€ tarif réduit (PMR, demandeurs d’emploi, étudiants, enfants de 12 à 17 ans)

Point de départ À l’accueil du site de production des Villes Geffs Parking visiteurs (à côté du rond-point)

Cette expérience est réservée aux enfants à partir de 12 ans | À noter que nos amis les animaux ne sont pas admis sur le site .

Les Villes Geffs D773 La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 2 99 08 37 36

