Devenez vendangeur d’un jour La Botte Macqueville

Devenez vendangeur d’un jour La Botte Macqueville samedi 20 septembre 2025.

Devenez vendangeur d’un jour

La Botte 4 rue de la Croix de l’Anglais Macqueville Charente-Maritime

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Pour la première année nous sommes ravis de participer à l’évênement: « Vendanges d’un jour » en partenariat avec les Vignerons indépendants.

.

La Botte 4 rue de la Croix de l’Anglais Macqueville 17490 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 26 67 76 lecepenchante@orange.fr

English :

For the first year, we are delighted to be taking part in the « Vendanges d’un jour » event in partnership with the Vignerons Indépendants.

German :

Wir freuen uns, zum ersten Mal an der Veranstaltung « Vendanges d’un jour » in Zusammenarbeit mit den Vignerons indépendants teilnehmen zu können.

Italiano :

Per il primo anno, siamo lieti di partecipare all’evento « Vendanges d’un jour » in collaborazione con i Vignerons Indépendants.

Espanol :

Por primer año, estamos encantados de participar en el evento « Vendanges d’un jour » en colaboración con los Vignerons Indépendants.

L’événement Devenez vendangeur d’un jour Macqueville a été mis à jour le 2025-09-10 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme