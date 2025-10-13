DEVENIR ASSISTANT(E) MATERNEL(LE), POURQUOI PAS ? Vire Normandie – Agence VIRE Vire Normandie

DEVENIR ASSISTANT(E) MATERNEL(LE), POURQUOI PAS ? Vire Normandie – Agence VIRE Vire Normandie lundi 13 octobre 2025.

DEVENIR ASSISTANT(E) MATERNEL(LE), POURQUOI PAS ? Lundi 13 octobre, 14h00 Vire Normandie – Agence VIRE Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-13T14:00 – 2025-10-13T16:00

Fin : 2025-10-13T14:00 – 2025-10-13T16:00

Les Relais Petite Enfance de Vire Normandie, Souleuvre en bocage, Valdallière et Condé en Normandie organisent à votre agence France Travail de Vire une réunion d’information destinée aux personnes souhaitant : – découvrir le métier d’assistant(e) maternel(le) – connaître les formations pour exercer ce métier – connaître le cadre de réalisation de ce métier (contraintes et avantages du métier) . Assistante Maternelle, un métier qui recrute !

Réunion d’information animée par les relais Petite en

Vire Normandie – Agence VIRE 14500 Vire Normandie Vire Normandie 14500 Calvados Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/477073 »}]

Les Relais Petite Enfance de Vire Normandie, Souleuvre en bocage, Valdallière et Condé en Normandie organisent à votre agence France Travail de Vire une réunion d’information destinée aux personnes so 1 jeune 1 solution Découverte secteur / métier