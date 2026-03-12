Devenir Festival Cité de l’Economie Paris
Devenir Festival Cité de l’Economie Paris jeudi 9 avril 2026.
Le Devenir Festival est un événement qui invite à explorer l’économie autrement, en faisant dialoguer arts, économie et sciences humaines. Né de l’ambition d’interroger le monde contemporain pour mieux imaginer celui de demain, il crée un espace de réflexion et de partage où chacun peut confronter ses idées à celles d’experts et participer à une conversation ouverte sur les grands enjeux qui façonnent notre avenir.
Pendant quatre jours, du jeudi au dimanche, le festival propose de vivre l’économie de manière sensible, vivante et accessible. Spectacles (théâtre et musique, dont deux créations originales), débats et conférences, ateliers, jeux et visites guidées offrent autant de façons de comprendre les mécanismes économiques, d’éveiller l’esprit critique et de nourrir la réflexion collective.
Un rendez-vous pour apprendre, échanger et imaginer ensemble des futurs possibles et désirables.
Le Devenir Festival revient du 9 au 12 avril 2026 à la Cité de l’Économie pour une 5ᵉ édition rassemblant plus de 30 événements – spectacles, débats, ateliers et rencontres – afin d’explorer l’économie autrement en faisant dialoguer arts, sciences humaines et grands enjeux contemporains.
Du jeudi 09 avril 2026 au dimanche 12 avril 2026 :
dimanche
de 10h00 à 20h00
vendredi, samedi
de 10h00 à 23h00
jeudi
de 18h00 à 23h00
gratuit
Accès gratuit : exposition permanente, tables rondes, concert, animations, jeux.
Spectacles : De 5 à 10 euros.
Jeune public : 5 euros (adultes et enfants dès 3 ans)
Comedy Club : 5 euros
Visites guidées & ateliers : 2 euros
Public enfants, jeunes et adultes.
Cité de l’Economie 1, place du Général Catroux 75017 Paris
https://www.citeco.fr/devenir-festival
