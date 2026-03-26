Devenir Festival

1 place du Général Catroux Paris 17e Arrondissement Paris

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

pour les spectacles.

Accès gratuit pour les expositions, tables rondes, animations.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-09

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-09

Pour la 5e édition Devenir Festival investit la Cité de l’Economie et vous parle d’économie et d’avenir !

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1 place du Général Catroux Paris 17e Arrondissement 75017 Paris Île-de-France +33 1 86 47 10 10

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English :

For the 5th edition, Devenir Festival takes over the Cité de l?Economie to talk about the economy and the future!

L’événement Devenir Festival Paris 17e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-23 par Choose Paris Region