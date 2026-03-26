Devenir Festival Paris 17e Arrondissement
Devenir Festival Paris 17e Arrondissement jeudi 9 avril 2026.
Devenir Festival
1 place du Général Catroux Paris 17e Arrondissement Paris
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
pour les spectacles.
Accès gratuit pour les expositions, tables rondes, animations.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-09
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-09
Pour la 5e édition Devenir Festival investit la Cité de l’Economie et vous parle d’économie et d’avenir !
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1 place du Général Catroux Paris 17e Arrondissement 75017 Paris Île-de-France +33 1 86 47 10 10
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English :
For the 5th edition, Devenir Festival takes over the Cité de l?Economie to talk about the economy and the future!
L’événement Devenir Festival Paris 17e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-23 par Choose Paris Region