Devenir l’autre. Atelier d’incarnation avec Cyril Balny

Le Théâtre, scène nationale de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 14:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-27 2026-03-28

Un week-end pour créer, jouer, se transformer

Vivez une expérience unique avec un artiste écriture, jeu, maquillage, vidéo, musique…

Un véritable laboratoire pour imaginer et incarner une autre version de soi.

Le concept

Un parcours de création guidé par Cyril Balny, artiste pluridisciplinaire comédien, vidéaste, auteur et rappeur, metteur en scène du spectacle Herkül présenté au Théâtre en janvier. Il accompagnera les participant·es à explorer une identité secrète, rêvée, audacieuse celle que l’on garde pour soi, que l’on n’a peut-être encore jamais osé révéler.

Le programme

– imaginer un personnage à travers l’écriture ;

– lui donner un corps, une voix, une attitude ;

– expérimenter le maquillage, la mise en scène, la performance sous toutes ses formes .

Le Théâtre, scène nationale de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Devenir l’autre. Atelier d’incarnation avec Cyril Balny

L’événement Devenir l’autre. Atelier d’incarnation avec Cyril Balny Mâcon a été mis à jour le 2026-03-17 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)