Devenir papa, ça s’apprend aussi ! Trouver sa place après l’arrivée de bébé, Mairie Oudezeele, Oudezeele

Informations pratiques

Devenir papa, ça s’apprend aussi ! Trouver sa place après l’arrivée de bébé Samedi 12 septembre, 10h00 Mairie Oudezeele Nord

inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T11:30:00+02:00

Devenir papa est une aventure qui transforme autant qu’elle questionne.

Après l’arrivée d’un bébé, chacun trouve progressivement sa place au sein de la famille. Les émotions, la fatigue, les nouveaux repères, le sommeil, la communication dans le couple ou encore le sentiment de ne pas toujours savoir comment faire font partie de cette période de transition.

Cet atelier propose un temps d’échange entre papas, dans une ambiance conviviale, bienveillante et sans jugement, pour mieux comprendre ce qui se joue après une naissance, partager son expérience et repartir avec des clés concrètes pour vivre plus sereinement sa place de père.

À travers une approche originale autour du fonctionnement du corps, des émotions et des hormones, nous découvrirons pourquoi un même événement peut être vécu différemment par une maman et un papa, et comment cette compréhension peut favoriser le dialogue, le soutien mutuel et l’équilibre familial.

Parce qu’on ne naît pas papa… on le devient, chacun à sa manière.

Samedi 12 septembre, de 10h à 11h30 à Oudezeele

Nombre de places limité – Inscription obligatoire – 10 papas ou futurs papas

Temps d’échange proposé par » de la graine à l’esprit » dans le cadre du Bus des 1000 premiers jours porté par Coeur de Flandre agglo.

Mairie Oudezeele 70 Rue de la Forge, 59670 Oudezeele Oudezeele 59670 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.ca-coeurdeflandre.fr/devenir-papa-ca-sapprend-aussi-oudezeele-1209 »}]

Vous êtes jeune papa ou futur papa ? Venez partager vos questions, vos doutes et vos joies autour de la paternité lors d’un temps d’échange convivial, samedi 12 septembre à Oudezeele.