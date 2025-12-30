Devenir un homme – théâtre La Flèche Théâtre La Flèche Paris

Bonjour, je m’appelle Paul Toucang, j’ai 30 ans.

J’adore passer l’aspirateur dans mes cheveux, et parfois je danse nu chez moi.

Au foot, je cueillais des pâquerettes.

J’aime pas la musculation, mais je vais à la salle de sport.

Et les gens qui disent « frère » me donnent envie de m’occire sur le champ.

Ce spectacle, c’est ma façon d’inventer ma masculinité.

Parce que oui, la masculinité, ça s’invente.

Devenir un homme – théâtre La Flèche



Un stand up décalé où la vulnérabilité masculine est célébrée plutôt que tue et où le rire permet de défier les attentes plutôt que de les renforcer.

Du samedi 10 janvier 2026 au samedi 14 mars 2026 :

samedi

de 19h00 à 20h00

payant Public jeunes et adultes.

Théâtre La Flèche 77 rue de Charonne 75011 Paris

https://theatrelafleche.fr/la-saison/devenir-un-homme/



