Devenir vendeur en boulangerie pâtisserie Agence RENNES OUEST Rennes Lundi 22 septembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Réunion d’information collective pour vous présenter la formation de vendeur en boulangerie pâtisserie avec la Chambre des métiers et de l’Artisanat de Rennes. Nous vous présenterons le déroulé de formation, son contenu, les modalités pratiques ainsi que les débouchés possibles en terme d’emploi.

14h Information collective 14h30 Entretiens individuels de positionnement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-22T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-22T16:00:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/489405

Agence RENNES OUEST 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine