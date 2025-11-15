Dévernissage Ciné-concert & restitution Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin Toul
Dévernissage Ciné-concert & restitution Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin Toul samedi 15 novembre 2025.
Début : Samedi Samedi 2025-11-15 15:00:00
fin : 2025-11-15 18:00:00
2025-11-15
En clôture de l’exposition, un ciné-concert librement du cinéma muet et de l’expressionnisme. À l’issue de la performance, nous partagerons les créations issues des ateliers arts plastiques et musique/cinéma. Une restitution collective, brute et vivante.
Animé par le collectif CREW333Tout public
Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin 9 Rue de Hamm Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 65 83 83 mediatheque@mairie-toul.fr
English :
To close the exhibition, a ciné-concert freely inspired by silent cinema and expressionism. At the end of the performance, we’ll share the creations from the visual arts and music/cinema workshops. A collective, raw and lively restitution.
Hosted by CREW333
German :
Zum Abschluss der Ausstellung findet ein Filmkonzert frei von Stummfilm und Expressionismus statt. Im Anschluss an die Aufführung werden die Werke aus den Workshops Bildende Kunst und Musik/Kino vorgestellt. Eine kollektive, rohe und lebendige Wiedergabe.
Moderiert vom Kollektiv CREW333
Italiano :
La mostra si concluderà con un film-concerto basato sul cinema muto e sull’espressionismo. Al termine della performance, condivideremo le creazioni dei laboratori di arti visive e musica/cinema. Una performance collettiva, cruda e vivace.
Ospitato dal collettivo CREW333
Espanol :
La exposición se clausurará con un cine-concierto basado en el cine mudo y el expresionismo. Al final de la actuación, compartiremos las creaciones de los talleres de artes visuales y música/cine. Una actuación colectiva, cruda y viva.
Organizado por el colectivo CREW333
