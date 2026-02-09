Dévernissage de l’exposition  Au fil des cartes  Sévérac d’Aveyron

Dévernissage de l’exposition Au fil des cartes

Début : Samedi 2026-02-14

2026-02-14

Dévernissage de l’exposition de Marion Danset et Nicolas Hertz, autour de cartes du territoire des Causses à l’Aubrac.

Samedi 14 février de 10h à 12h, la médiathèque de Sévérac d’Aveyron vous invite au dévernissage de l’exposition Au fil des cartes consacrée au travail de Marion Danset et Nicolas Hertz, jeunes architectes accueillis en résidence artistique sur le territoire des Causses à l’Aubrac.

Ce moment privilégié sera également l’occasion de rencontrer les artistes, d’échanger autour de leur démarche. .

Rue Signelongue Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 82 21 bibliotheque@severacdaveyron.fr

English :

Opening of an exhibition by Marion Danset and Nicolas Hertz, featuring maps of the Causses and Aubrac regions.

