Dévernissage de l’exposition collective! Au Phare d’Allex Allex

6 rue du premier syndicat Allex Drôme

Début : 2025-09-12 18:30:00

fin : 2025-09-12

2025-09-12

Après l’exposition collective de collages d’images et de textes, nous vous invitons à participer au « dévernissage » avant le décrochage.

6 rue du premier syndicat Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes asso.andrieandra@gmail.com

English :

After the group exhibition of collaged images and texts, we invite you to join us for a « dévernissage » before the exhibition is hung.

German :

Nach der Gruppenausstellung von Bild- und Textcollagen laden wir Sie ein, an der « Envernissage » vor dem Abhängen teilzunehmen.

Italiano :

Dopo la mostra collettiva di immagini e testi in collage, vi invitiamo a partecipare al « dévernissage » prima che la mostra venga appesa.

Espanol :

Tras la exposición colectiva de imágenes y textos collage, le invitamos a participar en el « dévernissage » antes de colgar la exposición.

