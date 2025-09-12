Dévernissage de l’exposition collective! Au Phare d’Allex Allex
6 rue du premier syndicat Allex Drôme
Début : 2025-09-12 18:30:00
fin : 2025-09-12
2025-09-12
Après l’exposition collective de collages d’images et de textes, nous vous invitons à participer au « dévernissage » avant le décrochage.
6 rue du premier syndicat Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes asso.andrieandra@gmail.com
English :
After the group exhibition of collaged images and texts, we invite you to join us for a « dévernissage » before the exhibition is hung.
German :
Nach der Gruppenausstellung von Bild- und Textcollagen laden wir Sie ein, an der « Envernissage » vor dem Abhängen teilzunehmen.
Italiano :
Dopo la mostra collettiva di immagini e testi in collage, vi invitiamo a partecipare al « dévernissage » prima che la mostra venga appesa.
Espanol :
Tras la exposición colectiva de imágenes y textos collage, le invitamos a participar en el « dévernissage » antes de colgar la exposición.
