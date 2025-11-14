Dévernissage exposition Amour sans violences place de Gaulle Civray
Dévernissage exposition Amour sans violences place de Gaulle Civray vendredi 14 novembre 2025.
Dévernissage exposition Amour sans violences
place de Gaulle La Margelle Civray Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Dévernissage de l’exposition Amour sans violences .
place de Gaulle La Margelle Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 00 49
English : Dévernissage exposition Amour sans violences
German : Dévernissage exposition Amour sans violences
Italiano :
Espanol : Dévernissage exposition Amour sans violences
L’événement Dévernissage exposition Amour sans violences Civray a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou