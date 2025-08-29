(Dé)Vernissage Exposition « En cendres » de l’artiste Kar Le Gou Parc Théodore-Monod Le Mans

Début : 2025-08-29 18:00:00

fin : 2025-08-29

2025-08-29

Plein Champ et l’artiste Kar Le Gou vous invitent le 29 août à 18h au (dé)vernissage de l’exposition « En cendres », pour un moment de rencontre unique au pavillon du Parc Théodore-Monod ! [Ouvert au tout public] Cette exposition de Kar Le Gou, ouverte du 2/07 au 31/08, explore comment nos identités se constituent par l’accumulations d’images qui nous traversent au cours de notre vie. Des visages croisés, aux images télévisuelles de l’enfance en passant par celle du flux d’internet… À l’heure où le volume d’images numériques enregistré explose à l’échelle mondiale, cette exposition pose la question suivante Quelles images font sens pour moi ? Cette expo gratuite est ouverte du mardi au dimanche de 14h à 18h, jusqu’au 31 août 2025 (fermé les jours fériés). .

Parc Théodore-Monod Boulevard Paul Chantrel Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52

