Déviantes avec Joséphine Draï et Diana Laszlo Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-07 20:30 –

Gratuit : non 18 € / 23 € 18 € / 23 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

Humour Quand une éditrice de seconde zone, légèrement nympho sur les bords, rencontre une pédopsychiatre autoproclamée, un peu trop cash, agressive et pas vraiment politiquement correcte… ça fait des étincelles ! Ensemble, elles décident de réinventer les contes pour enfants — trop sages, trop gentils, trop gnangnan à leur goût. Résultat : des histoires revisitées façon stand-up sous acide. Imaginez Trotro le poney en garde à vue ou encore des héros de berceuses propulsés dans des situations totalement barrées. Ce spectacle, construit comme une série de sketches, prend la forme d’une fausse conférence pédagogique… qui dérape très vite dans l’absurde et l’irrévérencieux. Préparez-vous : ça va être mordant, trash et surtout, franchement drôle ! Représentations les 6 et 7 janvier 2026 à 20h30

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr