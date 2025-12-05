Dévidoir de l’Espoir Téléthon Dinan

vendredi 5 décembre 2025.

Dévidoir de l’Espoir Téléthon

Petits Fossés Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-06

2025-12-05

Le Dévidoir de l’Espoir 2025 les sapeurs-pompiers de Dinan se mobilisent pour le Téléthon

La ville de Dinan accueillera un événement solidaire d’envergure Le Dévidoir de l’Espoir 2025 , organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Dinan.

Ce défi caritatif, organisé dans le cadre du Téléthon 2025, se déroulera du vendredi 5 décembre à 18h jusqu’au samedi 6 décembre à 18h, soit 24 heures de mobilisation non-stop. L’intégralité des recettes générées lors de l’événement sera reversée pour soutenir le Téléthon et la recherche contre les maladies rares.

Le but du jeu ? Proposer au public de tirer des dévidoirs, en relais, sur environ 700 m. Pour participer, il suffira de faire un don de 2 € minimum.

L’événement aura lieu aux Petits Fossés, et mettra en lumière la solidarité et l’engagement des sapeurs-pompiers, toujours prêts à répondre présent pour les grandes causes. .

Petits Fossés Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 66 49 20 30

