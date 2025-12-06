Dévidoirs de l’espoir Villersexel

Dévidoirs de l’espoir

Caserne des pompiers Villersexel Haute-Saône

Début : 2025-12-06 11:00:00

Les Pompiers de Villersexel se mobilisent en faveur du téléthon

Programme d’animations, passage du dévidoirs de l’espoir, repas.

À partir de 11h. .

Caserne des pompiers Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 36 94 39

