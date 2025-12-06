Dévidoirs de l’espoir Villersexel
Dévidoirs de l’espoir Villersexel samedi 6 décembre 2025.
Caserne des pompiers Villersexel Haute-Saône
Tarif : 13 – 13 – EUR
Début : 2025-12-06 11:00:00
Les Pompiers de Villersexel se mobilisent en faveur du téléthon
Programme d’animations, passage du dévidoirs de l’espoir, repas.
À partir de 11h. .
Caserne des pompiers Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 36 94 39
L'événement Dévidoirs de l'espoir Villersexel a été mis à jour le 2025-11-28