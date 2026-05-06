Saint-Lô

Deviens architecte d’intérieur > Atelier 6-12 ans

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 14:00:00

fin : 2026-08-20 15:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Rendez-vous au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô le 20 août prochain pour un atelier Deviens architecte d’intérieur !

Devenez architecte d’intérieur le temps d’un après-midi ! Utilisez des tissus, du carton et de la couleur pour créer la chambre idéale !

Réservations au 02 33 72 52 55 ou musee@saint-lo.fr 2€ par enfant. .

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55

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English : Deviens architecte d’intérieur > Atelier 6-12 ans

L’événement Deviens architecte d’intérieur > Atelier 6-12 ans Saint-Lô a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Saint-Lô