Deviens le Petit Fermier Amfreville-les-Champs vendredi 23 mai 2025.

1352 Route de Yémanville Amfreville-les-Champs Seine-Maritime

Début : 2025-05-23 14:00:00

fin : 2025-09-24 18:00:00

2025-05-23 2025-08-27 2025-09-03 2025-09-05 2025-09-10 2025-09-12 2025-09-17 2025-09-19 2025-09-24 2025-09-26 2025-10-01 2025-10-03 2025-10-08 2025-10-10 2025-10-15 2025-10-17 2025-10-22 2025-10-24 2025-10-29

Le temps d’un après-midi, devenez le petit fermier de la Ferme au Fil des Saisons… Jeu de piste en famille…

Partez avec les seaux et de la nourriture pour les animaux. Sur un parcours fléché dans la ferme en activité, vous pourrez nourrir lapins, cochons, poules… A votre retour, une balade en ânes et d’autres surprises vous attendent. En fin d’après-midi, une remise de diplôme du petit fermier ou fermière est prévue…

Sur place, à ne pas manquer également le sentier de randonnée autour de la ferme, le local de vente de produits fermiers, et la tartinerie ! .

1352 Route de Yémanville Amfreville-les-Champs 76560 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 41 46

English : Deviens le Petit Fermier

