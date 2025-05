Deviens le Petit Fermier – Amfreville-les-Champs, 31 mai 2025 09:30, Amfreville-les-Champs.

Seine-Maritime

Deviens le Petit Fermier 1352 Route de Yémanville Amfreville-les-Champs Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : 2025-05-31

Début : 2025-05-31 09:30:00

fin : 2025-05-31 12:00:00

Date(s) :

2025-05-31

Le temps d’un après-midi, devenez le petit fermier de la Ferme au Fil des Saisons… Jeu de piste en famille…

Partez avec les seaux et de la nourriture pour les animaux. Sur un parcours fléché dans la ferme en activité, vous pourrez nourrir lapins, cochons, poules… A votre retour, une balade en ânes et d’autres surprises vous attendent. En fin d’après-midi, une remise de diplôme du petit fermier ou fermière est prévue…

Sur place, à ne pas manquer également le sentier de randonnée autour de la ferme, le local de vente de produits fermiers, et la tartinerie !

1352 Route de Yémanville

Amfreville-les-Champs 76560 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 41 46

English : Deviens le Petit Fermier

For an afternoon, « become the little farmer » at the Ferme au Fil des Saisons? Family treasure hunt?

Set off with buckets and food for the animals. On a signposted route through the working farm, you can feed rabbits, pigs, chickens? On your return, a donkey ride and other surprises await you. At the end of the afternoon, you’ll be awarded a diploma as a small farmer?

Also not to be missed: the hiking trail around the farm, the premises selling farm produce, and the « tartinerie »!

German :

Werden Sie einen Nachmittag lang « kleiner Bauer » auf der Ferme au Fil des Saisons? Eine Schnitzeljagd mit der Familie?

Machen Sie sich mit Eimern und Futter für die Tiere auf den Weg. Auf einem ausgeschilderten Weg durch den aktiven Bauernhof können Sie Kaninchen, Schweine und Hühner füttern? Bei Ihrer Rückkehr erwarten Sie eine Eselwanderung und andere Überraschungen. Am Ende des Nachmittags ist die Verleihung eines Diploms für Kleinbauern und -bäuerinnen vorgesehen

Vor Ort gibt es außerdem einen Wanderweg rund um den Bauernhof, einen Verkaufsraum für Bauernprodukte und eine « tartinerie » (Brotaufstrich)

Italiano :

Trascorrere un pomeriggio « diventando il piccolo contadino » alla Ferme au Fil des Saisons? Una caccia al tesoro in famiglia?

Partite con secchi e cibo per gli animali. Lungo un percorso segnalato intorno alla fattoria, potrete dare da mangiare a conigli, maiali, galline e altro ancora Al ritorno, vi aspettano un giro in asino e altre sorprese. Alla fine del pomeriggio, vi verrà consegnato un diploma di piccolo agricoltore?

Da non perdere: il sentiero escursionistico intorno alla fattoria, il negozio di prodotti agricoli e la « tartinerie »!

Espanol :

¿Pasar una tarde « convirtiéndose en el pequeño granjero » en la Ferme au Fil des Saisons? ¿Una búsqueda del tesoro en familia?

Salga con cubos y comida para los animales. En un recorrido señalizado por la granja, podrá dar de comer a conejos, cerdos, gallinas y otros animales A la vuelta, le esperan un paseo en burro y otras sorpresas. Al final de la tarde, se le entregará un diploma de pequeño agricultor..

No se pierda tampoco la ruta de senderismo que rodea la granja, la tienda de productos agrícolas y la « tartinerie »

L’événement Deviens le Petit Fermier Amfreville-les-Champs a été mis à jour le 2025-05-26 par Communauté de communes Plateau de Caux Doudeville Yerville