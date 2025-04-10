Deviens tailleur de pierre ! Office de tourisme Thiviers

Deviens tailleur de pierre !

Office de tourisme 1 Place Foch Thiviers Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 10:00:00

fin : 2026-10-22 12:00:00

Date(s) :

2026-04-23 2026-10-22

En famille, venez vous essayer à la taille de pierre. Domi vous propose une initiation en deux temps, matin et après-midi, pour appréhender les principales techniques.

Bien sûr, on repart avec son oeuvre … !

A partir de 8 ans Sur réservation Enfant sous la resp. des pare

10h-12h ET 14h-16h à partir de 8 ans

Sur réservation Enfant sous la resp. des parents .

Office de tourisme 1 Place Foch Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 12 50 bit.thiviers@perigord-limousin.fr

English : Deviens tailleur de pierre !

Come and try your hand at stone-cutting with the whole family. Domi offers a two-part introduction to the main techniques, in the morning and afternoon.

And, of course, you can take your own work home with you… !

Ages 8 and up Booking required Children under the supervision of their parents

