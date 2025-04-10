Deviens tailleur de pierre ! Office de tourisme Thiviers
Deviens tailleur de pierre ! Office de tourisme Thiviers jeudi 23 avril 2026.
Deviens tailleur de pierre !
Office de tourisme 1 Place Foch Thiviers Dordogne
Tarif : 0 – 0 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 10:00:00
fin : 2026-10-22 12:00:00
Date(s) :
2026-04-23 2026-10-22
A partir de 8 ans Sur réservation Enfant sous la resp. des pare
En famille, venez vous essayer à la taille de pierre. Domi vous propose une initiation en deux temps, matin et après-midi, pour appréhender les principales techniques.
Bien sûr, on repart avec son oeuvre … !
10h-12h ET 14h-16h à partir de 8 ans
Sur réservation Enfant sous la resp. des parents .
Office de tourisme 1 Place Foch Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 12 50 bit.thiviers@perigord-limousin.fr
English : Deviens tailleur de pierre !
Come and try your hand at stone-cutting with the whole family. Domi offers a two-part introduction to the main techniques, in the morning and afternoon.
And, of course, you can take your own work home with you… !
Ages 8 and up Booking required Children under the supervision of their parents
L’événement Deviens tailleur de pierre ! Thiviers a été mis à jour le 2026-03-06 par Isle-Auvézère