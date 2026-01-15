Devine qui vient nicher chez moi ? La Longère de la Bégraisière Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-28 14:00 – 16:00

Gratuit : oui Gratuit, sur inscription En famille

Remontez vos manches et fabriquez lors de cet atelier un nichoir à mésange. Les oiseaux victimes de la disparition des cavités viendront nicher avec bonheur chez vous.Atelier parent-enfant à partir de 7 ans.Par la ligue de protection des oiseaux

La Longère de la Bégraisière Saint-Herblain 44800

02 28 25 24 87 https://www.saint-herblain.fr/agenda/devine-qui-vient-nicher-chez-moi/



Afficher la carte du lieu La Longère de la Bégraisière et trouvez le meilleur itinéraire

