Dévisagée Boussac-Bourg
Dévisagée Boussac-Bourg dimanche 26 avril 2026.
Dévisagée
Les martinats Boussac-Bourg Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Spectacle pluridisciplinaire Mouvement, voix, masques, tout public.
C’est l’histoire d’une fillette studieuse au sourire chatoyant dit le texte. Si chatoyant qu’un jour, sa bouche devint un enfer… .
Les martinats Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 41 87 93 theatredor.contact@gmail.com
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L’événement Dévisagée Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-03-18 par Creuse Confluence Tourisme