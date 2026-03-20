Dévisagée

Les martinats Boussac-Bourg Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Spectacle pluridisciplinaire Mouvement, voix, masques, tout public.

C’est l’histoire d’une fillette studieuse au sourire chatoyant dit le texte. Si chatoyant qu’un jour, sa bouche devint un enfer… .

Les martinats Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 41 87 93 theatredor.contact@gmail.com

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L’événement Dévisagée Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-03-18 par Creuse Confluence Tourisme