Dévoilement de la plaque ACR de la Station Prouvé à l’occasion des JNA Station Prouvé Nantes vendredi 17 octobre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T12:00:00+01:00 – 2025-10-17T13:00:00+01:00

Fin : 2025-10-17T12:00:00+01:00 – 2025-10-17T13:00:00+01:00

A l’occasion de la 10e édition des Journées Nationales de l’Architecture, la DRAC ouvre sa programmation avec le dévoilement et la pose de la plaque Architecture Contemporaine Remarquable de la Station Prouvé, en présence de son propriétaire.

Le label ACR, créé en 2016 par le ministère de la Culture signale les édifices et productions de moins de 100 ans non protégés au titre des Monuments historiques.

L’objectif est de montrer l’intérêt de constructions récentes en incitant à leur réutilisation en les adaptant aux attentes du citoyen.

Station Prouvé Mail des chantiers Nantes 44276 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

©Jean François Godet