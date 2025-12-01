Dévoilement de la programmation des Rencontres Musicales d’Évian Neuvecelle Évian-les-Bains
Dévoilement de la programmation des Rencontres Musicales d’Évian Neuvecelle Évian-les-Bains jeudi 18 décembre 2025.
Dévoilement de la programmation des Rencontres Musicales d’Évian
Neuvecelle La Grange au Lac Évian-les-Bains Haute-Savoie
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-18
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-18 2025-12-19
Renaud Capuçon, directeur artistique du festival, présentera les temps forts de la prochaine édition.
Neuvecelle La Grange au Lac Évian-les-Bains 74500 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
English : Unveiling of the program for the Rencontres Musicales d’Évian
Renaud Capuçon, artistic director of the festival, will present the highlights of the next edition.
German : Enthüllung des Programms der Rencontres Musicales d’Évian
Renaud Capuçon, künstlerischer Leiter des Festivals, wird die Höhepunkte der nächsten Ausgabe vorstellen.
Italiano :
Renaud Capuçon, direttore artistico del festival, presenterà i punti salienti della prossima edizione.
Espanol :
Renaud Capuçon, director artístico del festival, presentará lo más destacado de la próxima edición.
