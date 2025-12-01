Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Dévoilement de la programmation des Rencontres Musicales d’Évian Neuvecelle Évian-les-Bains

Neuvecelle La Grange au Lac Évian-les-Bains Haute-Savoie

Début : Vendredi 2025-12-18
fin : 2025-12-23

2025-12-18 2025-12-19

Renaud Capuçon, directeur artistique du festival, présentera les temps forts de la prochaine édition.
Neuvecelle La Grange au Lac Évian-les-Bains 74500 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes  

English : Unveiling of the program for the Rencontres Musicales d’Évian

Renaud Capuçon, artistic director of the festival, will present the highlights of the next edition.

German : Enthüllung des Programms der Rencontres Musicales d’Évian

Renaud Capuçon, künstlerischer Leiter des Festivals, wird die Höhepunkte der nächsten Ausgabe vorstellen.

Italiano :

Renaud Capuçon, direttore artistico del festival, presenterà i punti salienti della prossima edizione.

Espanol :

Renaud Capuçon, director artístico del festival, presentará lo más destacado de la próxima edición.

