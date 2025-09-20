DÉVOILEMENT DES PLAQUES PATRIMONIALES MAIRIE Sainte-Foy-de-Peyrolières
MAIRIE 2 Avenue du 8 Mai 1945 Sainte-Foy-de-Peyrolières Haute-Garonne
Début : 2025-09-20 15:50:00
2025-09-20
Visite guidée des principaux points d’intérêt du centre-bourg et dévoilement des plaques patrimoniales prochainement installées.
English :
Guided tour of the main points of interest in the town center and unveiling of the heritage plaques soon to be installed.
German :
Geführter Rundgang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten des Ortskerns und Enthüllung der demnächst installierten Denkmaltafeln.
Italiano :
Visita guidata ai principali punti di interesse del centro città e svelamento delle targhe del patrimonio che verranno presto installate.
Espanol :
Visita guiada a los principales puntos de interés del centro de la ciudad y descubrimiento de las placas del patrimonio que se instalarán próximamente.
