Dévoilement d’une œuvre d’art créé pour la Tourasse La Tourasse Sanilhac-Sagriès vendredi 19 septembre 2025.

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T15:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Dévoilement de l’œuvre d’art créé par l’artiste Françoise Gabella spécialement pour la Tourasse.

L’artiste et la commanditaire (Alexandra Hajek) vous présenteront l’œuvre ainsi que sa genèse et échangeront avec le public à cette occasion.

La Tourasse est la tour donjon du château originel de Sanilhac.

Elle date du XII e siècle et abrite un pigeonnier remarquable.

Abandonnée pendant plusieurs décennies, elle sort de l’ombre depuis quelques années. Labellisée par la Fondation du Patrimoine en 2022, lauréate du prix “Patrimoine et tourisme local” décerné par la Fondation Airbnb en 2023, elle est en cours de sauvegarde et de restauration.

Sa propriétaire, céramiste et ancienne historienne œuvre activement à la faire connaître et à la remettre en lumière.

À terme, la Tourasse se destine à devenir un lieu d’art, de culture et de transmission. Parking juste en face de la Tourasse, allée des Aubépines

© Alexandra Hajek