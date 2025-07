Devos Rêvons de mots Luynes

Représentation proposée dans le cadre du Festival de Théâtre en Val de Luynes

Deux comédiens, des textes et sketchs de Raymond Devos mêlés à des créations musicales, une farandole de mots qui dansent et font danser…

Les sketchs, et les textes de Raymond Devos recèlent une énergie, une tendresse, une profondeur, une poésie, une gravité, une jubilation, et une drôlerie inépuisables…Au delà du clown génial qu’est Raymond Devos, nous avons aussi découvert un grand auteur, au rythme intérieur puissant, aux cadences audacieuses, aux respirations toujours renouvelées, aux univers insolites, un auteur majeur jonglant avec gourmandise, sur toutes les facettes de la folie. .

Lieu-dit La Caranderie Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Part of the Festival de Théâtre en Val de Luynes

Two actors, texts and sketches by Raymond Devos mixed with musical creations, a farandole of words that dance and make you dance?

German :

Eine Vorstellung im Rahmen des Theaterfestivals im Val de Luynes

Zwei Schauspieler, Texte und Sketche von Raymond Devos, vermischt mit musikalischen Kreationen, eine Farandole von Wörtern, die tanzen und zum Tanzen bringen?

Italiano :

Parte del Festival de Théâtre en Val de Luynes

Due attori, testi e sketch di Raymond Devos mescolati a creazioni musicali, una farandola di parole che danzano e fanno danzare?

Espanol :

En el marco del Festival de Théâtre en Val de Luynes

Dos actores, textos y sketches de Raymond Devos mezclados con creaciones musicales, una farándula de palabras que bailan y hacen bailar..

