Déziré à la ferme, Centre socioculturel Georges-Déziré, Saint-Étienne-du-Rouvray
Déziré à la ferme, Centre socioculturel Georges-Déziré, Saint-Étienne-du-Rouvray samedi 11 avril 2026.
Déziré à la ferme Samedi 11 avril, 10h00 Centre socioculturel Georges-Déziré Seine-Maritime
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-11T10:00:00+02:00 – 2026-04-11T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-11T10:00:00+02:00 – 2026-04-11T18:00:00+02:00
- Ferme pédagogique du Mathou (lapins, moutons, chèvres, âne, alpaga et poney)
- Balades en calèche et à dos d’ânes.
- Coin lecture et jeux de société dédiés à la nature.
- Expositions « Les p’tites bêtes » et les « tablineaux »
- Déambulation d’un clown et maquillage avec « Filomène et sa brouette »
- Concert de piano de 16h à 17h, dans le hall, par les élèves du conservatoire.
- Distribution de plants d’herbes aromatiques, échanges autour de la gestion des espaces verts en ville et conseil sur l’entretien différencié avec le Smedar.
- Ateliers : « La vache aux mille livres », « Créa’fruits recyclé », « Mon p’tit moulin à vent », tote-bag (après-midi), « Un four solaire : comment ça marche ? ».
- Smoothyclette pour faire ses jus à la force des jambes (après-midi)/
- Jeu « le CO2 de nos aliments ».
- Stand de la coopérative locale pour une alimentation et une économie locale et solidaire (CAELS).
- Stand d’information « Piqu’en ville » pour apprendre à préserver les hérissons en ville.
- Restauration assurée toute la journée par Diacks Food (produits bio et locaux).
Centre socioculturel Georges-Déziré 271 rue de Paris, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 02 76 90 »}]
Déziré à la ferme est de retour. Ferme Nature
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