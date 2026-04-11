Déziré à la ferme, Centre socioculturel Georges-Déziré, Saint-Étienne-du-Rouvray

Déziré à la ferme Samedi 11 avril, 10h00 Centre socioculturel Georges-Déziré Seine-Maritime

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T10:00:00+02:00 – 2026-04-11T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-11T10:00:00+02:00 – 2026-04-11T18:00:00+02:00

Ferme pédagogique du Mathou (lapins, moutons, chèvres, âne, alpaga et poney)

Balades en calèche et à dos d’ânes.

Coin lecture et jeux de société dédiés à la nature.

Expositions « Les p’tites bêtes » et les « tablineaux »

Déambulation d’un clown et maquillage avec « Filomène et sa brouette »

Concert de piano de 16h à 17h, dans le hall, par les élèves du conservatoire.

Distribution de plants d’herbes aromatiques, échanges autour de la gestion des espaces verts en ville et conseil sur l’entretien différencié avec le Smedar.

Ateliers : « La vache aux mille livres », « Créa’fruits recyclé », « Mon p’tit moulin à vent », tote-bag (après-midi), « Un four solaire : comment ça marche ? ».

Smoothyclette pour faire ses jus à la force des jambes (après-midi)/

Jeu « le CO2 de nos aliments ».

Stand de la coopérative locale pour une alimentation et une économie locale et solidaire (CAELS).

Stand d’information « Piqu’en ville » pour apprendre à préserver les hérissons en ville.

Restauration assurée toute la journée par Diacks Food (produits bio et locaux).

Centre socioculturel Georges-Déziré 271 rue de Paris, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 02 76 90 »}]

Déziré à la ferme est de retour. Ferme Nature