D’Hardtwälder Kiffis
D’Hardtwälder
rue de la Douane Kiffis Haut-Rhin
Début : Dimanche 2025-09-07 11:00:00
Dimanche animé par les D’Hardtwälder repas grillade-salade, après-midi dansante.
Sur réservation au 06 70 76 85 49
rue de la Douane Kiffis 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 70 76 85 49
English :
Sunday with entertainment by the D’Hardtwälder: barbecue-salad meal, afternoon dance.
Reservations required on 06 70 76 85 49
German :
Sonntag von den D’Hardtwälder animiert: Grill- und Salatmahlzeit, Tanznachmittag.
Auf Reservierung unter 06 70 76 85 49
Italiano :
Domenica con l’intrattenimento dei D’Hardtwälder: barbecue e insalate, pomeriggio danzante.
Prenotazione obbligatoria al numero 06 70 76 85 49
Espanol :
Domingo amenizado por los D’Hardtwälder: barbacoa y ensaladas, tarde de baile.
Es necesario reservar en el 06 70 76 85 49
