D’Hardtwälder Kiffis

D’Hardtwälder Kiffis dimanche 7 septembre 2025.

D’Hardtwälder

rue de la Douane Kiffis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-07 11:00:00

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Dimanche animé par les D’Hardtwälder repas grillade-salade, après-midi dansante.

Sur réservation au 06 70 76 85 49

Dimanche animé par les D’Hardtwälder

Repas grillade salade

Après-midi dansante

Sur réservation .

rue de la Douane Kiffis 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 70 76 85 49

English :

Sunday with entertainment by the D’Hardtwälder: barbecue-salad meal, afternoon dance.

Reservations required on 06 70 76 85 49

German :

Sonntag von den D’Hardtwälder animiert: Grill- und Salatmahlzeit, Tanznachmittag.

Auf Reservierung unter 06 70 76 85 49

Italiano :

Domenica con l’intrattenimento dei D’Hardtwälder: barbecue e insalate, pomeriggio danzante.

Prenotazione obbligatoria al numero 06 70 76 85 49

Espanol :

Domingo amenizado por los D’Hardtwälder: barbacoa y ensaladas, tarde de baile.

Es necesario reservar en el 06 70 76 85 49

L’événement D’Hardtwälder Kiffis a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de tourisme du Sundgau