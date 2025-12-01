Dharmacide • Bwana SUPERSONIC Paris

DHARMACIDE (22h30)

(Dreampop shoegaze – BMG/Munster – Madrid, ESP)

Le groupe de shoegaze madrilène DHARMACIDE s’est rapidement imposé comme l’un des nouveaux groupes les plus captivants d’Espagne.

Depuis la sortie de leur premier album CULT BAND MEMBER fin 2021, le quintette s’est produit dans presque tous les grands festivals espagnols, notamment Primavera Sound, Bilbao BBK Live, VIDA Festival et Monkey Week, et a exporté son son immersif à l’étranger, avec deux tournées américaines comprenant des concerts à New York, Los Angeles et Mexico, ainsi que deux apparitions au Supersonic de Paris, la première salle internationale à les avoir programmés alors qu’ils n’avaient sorti qu’un seul single en 2018.

En 2023, ils ont sorti le double single acclamé LOVERS-HORSES/DIVORCES,

produit par Mark Gardener (RIDE) dans son studio de l’Oxfordshire, au Royaume-Uni.

Aujourd’hui, DHARMACIDE se prépare pour son deuxième album très attendu, TOUGHER THAN THE REST, dont la sortie mondiale est prévue en novembre 2025 chez BMG Records.

Les 3 influences : DIIV, Slowdive, Beach House

BWANA (21h30)

(Shoegaze – Bruxelles, BEL)

BWANA est le projet musical belge de shoegaze indie-pop et de musique alternative de Friedel Dufait. Elle captive immédiatement avec ses lignes de guitare mélancoliques et sa voix profonde et puissante, où les riches harmonies vocales jouent un rôle clé. Tant en tant que « one-woman band », jouant elle-même tous les instruments, qu’avec son groupe live, elle donne vie à son son unique et affirme sans équivoque son style Bwanan distinctif. Ses paroles sont originales, sincères et universellement accessibles.

S’inspirant d’artistes tels que Slowdive, girl in red et PJ Harvey, BWANA s’est fait un nom sur la scène alternative belge en se distinguant au Humo’s Rock Rally 2022, l’un des concours les plus respectés du pays pour les groupes rock et alternatifs émergents, et en tant que finaliste du Sound Track 2021-2022, un programme national de développement des talents pour les nouveaux artistes prometteurs. En 2024, son single « Lonely Happy » lui a valu le titre de lauréate du De Nieuwe Lichting, un prestigieux concours annuel organisé par la station de radio nationale Studio Brussels qui met en avant les nouveaux talents musicaux belges les plus prometteurs. Grâce à cette reconnaissance, BWANA s’est définitivement imposée sous les feux de la rampe.

Les 3 influences : girl in red, Slowdive, PJ Harvey

Samedi 13 Décembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Le samedi 13 décembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

