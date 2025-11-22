DHI DHI TEÏ Spectacle de danse indienne chemin de la garenne La Norville

DHI DHI TEÏ Spectacle de danse indienne

chemin de la garenne Salle Pablo Picasso La Norville Essonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Dhi Dhi Teï vous embarque pour un voyage chorégraphique en Inde !

Au fil de ses pas, la danseuse vous entraîne petits et grands à la découverte des couleurs, sons, musiques, odeurs et paysages de ce pays fascinant.

+33 1 60 83 97 45 culture@lanorville91.fr

English :

Dhi Dhi Teï takes you on a choreographic journey to India!

As she moves, the dancer takes you young and old on a voyage of discovery of the colors, sounds, music, smells and landscapes of this fascinating country.

German :

Dhi Dhi Teï nimmt Sie mit auf eine choreografische Reise nach Indien!

Mit ihren Schritten entführt die Tänzerin Sie ? groß und klein ? auf eine Entdeckungsreise durch die Farben, Klänge, Musik, Gerüche und Landschaften dieses faszinierenden Landes.

Italiano :

Dhi Dhi Teï vi porta in un viaggio coreografico in India!

Muovendosi, la danzatrice vi porterà grandi e piccini alla scoperta dei colori, dei suoni, della musica, degli odori e dei paesaggi di questo affascinante Paese.

Espanol :

Dhi Dhi Teï te lleva en un viaje coreográfico a la India

A medida que se mueva, la bailarina le llevará -a grandes y pequeños- a descubrir los colores, sonidos, música, olores y paisajes de este fascinante país.

