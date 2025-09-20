D’hier à aujourd’hui : archives d’édifices à Grenoble ; exposition commentée et visite guidée du bâtiment Archives municipales et métropolitaines Grenoble

D’hier à aujourd’hui : archives d’édifices à Grenoble ; exposition commentée et visite guidée du bâtiment Archives municipales et métropolitaines Grenoble samedi 20 septembre 2025.

D’hier à aujourd’hui : archives d’édifices à Grenoble ; exposition commentée et visite guidée du bâtiment Samedi 20 septembre, 10h00 Archives municipales et métropolitaines Isère

Entrée libre et gratuite. Réservation conseillée pour les visites commentées (plus particulièrement pour les visites réservées aux familles et aux enfants) inscription sur archives@grenoblealpesmetropole ou à l’accueil téléphonique au 04.76.76.34.22.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Visite découverte du métier et du bâtiment

départ toutes les heures ; premier départ à 10 h, dernier départ à 17h.

Les visites de 10 h et de 11 h seront dédiées aux enfants et aux familles.

Visite commentée de l’exposition temporaire

départs toutes les heures, premier départ à 10 h 30, dernier départ à 17h30.

Archives municipales et métropolitaines 4 Rue Auguste Prudhomme, 38000 Grenoble, France Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476763422 http://www.grenoble.fr/87-archives-municipales.htm https://www.instagram.com/ammgrenoble/;https://www.facebook.com/archivesgrenoble Accessible en transport en commun (lignes Tag bus : n°13 et n°16) Arrêts : Mutualité ou St Roch

Visite découverte du métier et du bâtiment

@AMMG38 – FRAC38185_2 Fi_001341