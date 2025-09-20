D’HIER À AUJOURD’HUI … ET DEMAIN Clermont-l’Hérault

D’hier à aujourd’hui… et demain Histoire d’un bâtiment du Couvent de la Nativité à l’espace culturel, solidaire, associatif et citoyen. Comment une chapelle de l’ancien Couvent de la Nativité est-elle devenue un magasin ? Histoire du bâtiment, de sa construction à nos jours.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Exposition visible aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

Par le service des archives municipales de Clermont l’Hérault.

Tout public. Gratuit. .

14 rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 42 53 bibliotheque.municipale@ville-clermont-herault.fr

English :

« From yesterday to today? and tomorrow? The story of a building from the Couvent de la Nativité to a cultural, community and civic space » How did a chapel in the former Couvent de la Nativité become a store? History of the building, from its construction to the present day.

German :

« Von gestern bis heute und morgen? Die Geschichte eines Gebäudes vom Kloster der Geburt Christi zum Raum für Kultur, Solidarität, Vereine und Bürger » Wie wurde aus einer Kapelle des ehemaligen Klosters La Nativité ein Geschäft? Geschichte des Gebäudes von seiner Errichtung bis heute.

Italiano :

« Da ieri a oggi? E domani? La storia di un edificio da Convento della Natività a spazio culturale, comunitario e civico » Come ha fatto una cappella dell’ex Convento della Natività a diventare un negozio? Storia dell’edificio, dalla sua costruzione ai giorni nostri.

Espanol :

« ¿De ayer a hoy? y ¿a mañana? La historia de un edificio del Convento de la Natividad a espacio cultural, comunitario y cívico » ¿Cómo se convirtió una capilla del antiguo Convento de la Natividad en una tienda? Historia del edificio, desde su construcción hasta nuestros días.

