D’hier à aujourd’hui partageons notre enfance Bourdeaux

D’hier à aujourd’hui partageons notre enfance

Salle des Fêtes Bourdeaux Drôme

Début : 2025-10-08 15:30:00

fin : 2025-10-08 17:30:00

2025-10-08

Exposition intergénérationnelle des réalisations de l’ADMR, du multi accueil, de l’ALSH, de la mecs le Rayon de Soleil et de l’enfance et des personnes âgées du territoire autour d’un goûter convivial

Salle des Fêtes Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Intergenerational exhibition of creations by ADMR, multi accueil, ALSH, le Rayon de Soleil and local children’s and senior citizens, with a convivial snack

German :

Generationsübergreifende Ausstellung der Leistungen der ADMR, des Multi accueil, des ALSH, der mecs le Rayon de Soleil und der Kinder und Senioren der Region mit einem gemütlichen Imbiss

Italiano :

Una mostra intergenerazionale di lavori dell’ADMR, del centro multi-cura, dell’ALSH, del Rayon de Soleil e dei gruppi locali di bambini e anziani, seguita da una merenda conviviale

Espanol :

Exposición intergeneracional de los trabajos de la ADMR, el centro de cuidados múltiples, la ALSH, el Rayon de Soleil y los grupos locales de niños y personas mayores, seguida de una merienda de convivencia

