D’HIVER ET D’ÉTOILES TÉLÉTHON Brissac Loire Aubance

D’hiver et d’étoiles Téléthon 2025

Venez vivre deux journées féeriques placées sous le signe de la solidarité !

Au programme de cet événement hivernal

Marché de Noël rempli de créateurs, gourmandises et cadeaux uniques

Animations pour petits et grands

• Randonnées solidaires ( 6km, 8km et 8km nordique départ à 15h le samedi et à 10h le dimanche) inscriptions sur place 2€

• vente de soupes

• Ateliers créatifs

• Activités familiales tout au long du week-end

• Tombola

Spectacles et concerts pour vous plonger dans la magie des fêtes

Association des Ambulanciers du CHU d’Angers démonstration des gestes premiers secours et collecte de fond

Présence du Père Noël pour émerveiller les enfants et immortaliser ce moment en photo !

Buvette et restauration sur place

En partenariat avec les associations et des commerçants locaux.

Tous les bénéfices seront reversés au Téléthon, pour soutenir la recherche et aider les familles concernées.

Venez nombreux partager un moment convivial, festif et solidaire .

Salle du Marin Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire culture@brissacloireaubance.fr

