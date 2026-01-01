D’hiver et variés Joué-lès-Tours

D’hiver et variés

Début : Vendredi 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30 20:30:00

2026-01-30

La rentrée littéraire d’hiver avec Guénaël Boutouillet

Chaque année, des centaines de romans paraissent en quelques semaines, dont quelques-uns seulement attireront l’œil des lecteurs…

Nous avons demandé à Guénaël Boutouillet de poser un regard sur cette seconde rentrée littéraire de l’année.

Originaire des Pays de la Loire, cet auteur, critique, formateur, médiateur, travaille également sur Internet, anime des ateliers d’écriture et de nombreux débats littéraires à travers toute la France.

English :

The winter literary season with Guénaël Boutouillet

Every year, hundreds of novels are published in the space of a few weeks, only a few of which will catch the eye of readers…

We asked Guénaël Boutouillet to take a look at this year?s second literary season.

