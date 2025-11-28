DI COSTANZO & SABATO – LE M. MUSEE DU VIN Paris

DI COSTANZO & SABATO – LE M. MUSEE DU VIN Paris vendredi 28 novembre 2025.

DI COSTANZO & SABATO Début : 2025-11-28 à 19:00. Tarif : – euros.

LE M. MUSEE DU VIN – PARIS :DI COSTANZO & SABATO, GOOD VIBES 4tetOuverture : 19h00 / Début du Concert : 20h00 / Fin du Concert : 23h00Jacques Di Costanzo est aujourd’hui le vibraphoniste de référence de la scène française, où il brille par son énergie et sa créativité. Avec son complice Nicola Sabato, contrebassiste puissant et arrangeur inventif, ils nous présentent un quartet qui a fait ses preuves dans de nombreux festivals. Du swing, de la joie, de la finesse !Personnel : * Jacques Di Costanzo (vibraphone), * Nicola Sabato (contrebasse), * Patrick Cabon (piano), * Valentin Martel (batterie).

LE M. MUSEE DU VIN 5 SQUARE CHARLES DICKENS 75016 Paris 75