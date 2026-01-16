Dia-conférence les couleurs de l’art Bonnard aux couleurs de la méditerranée Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Dia-conférence les couleurs de l’art Bonnard aux couleurs de la méditerranée

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 18:00:00

fin : 2026-03-18 19:00:00

Date(s) :

2026-03-18

Cette dia-conférence, vous invite à explorer l’univers chatoyant de Pierre Bonnard, maître des nuances et des vibrations colorées.

.

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70 bibliotheque@ste-maxime.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dia-conférence les couleurs de l’art Bonnard aux couleurs de la méditerranée

This slideshow invites you to explore the shimmering universe of Pierre Bonnard, master of nuances and colorful vibrations.

L’événement Dia-conférence les couleurs de l’art Bonnard aux couleurs de la méditerranée Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme de Sainte Maxime