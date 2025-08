Dia-conférences Voyages dans l’art Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Dia-conférences Voyages dans l’art Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime mercredi 5 novembre 2025.

Dia-conférences Voyages dans l’art

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Début : Mercredi 2025-11-05

fin : 2025-11-05

2025-11-05

Écouter, voir et voyager au cœur de l’histoire de l’art… De l’Hudson au Mississipi et plus loin, la peinture de la conquête de l’Ouest.

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70

English : Dia-conférences Voyages dans l’art

Listen, see and travel to the heart of art history… From the Hudson to the Mississippi and beyond, the painting of the conquest of the West.



Take a look at art as you’ve never seen it before, thanks to this dia-conference led by Jean-Baptiste Pisano (teacher-researcher). It’s a chance to get to know the artists, movements and masterpieces of the history of the arts. A journey rich in visuals, details and anecdotes to fill you up with emotions and aesthetic discoveries.

It’s an enriching experience, where the destination is not a place, but a way of seeing things differently and taking a fresh look at art and the world.

German : Dia-conférences Voyages dans l’art

Hören, sehen und reisen Sie durch die Kunstgeschichte? Vom Hudson River bis zum Mississippi und weiter, die Malerei der Eroberung des Westens.

Italiano : Dia-conférences Voyages dans l’art

Ascoltare, vedere e viaggiare nel cuore della storia dell’arte… Dall’Hudson al Mississippi e oltre, la pittura della conquista del West.



Guardate l’arte come non l’avete mai vista prima, grazie a questa dia-conferenza guidata da Jean-Baptiste Pisano (insegnante-ricercatore). Un’occasione per conoscere gli artisti, i movimenti e i capolavori della storia dell’arte. Un viaggio ricco di immagini, dettagli e aneddoti che vi riempirà di emozioni e scoperte estetiche.

Un’esperienza arricchente, dove la meta non è un luogo, ma un modo di vedere le cose in modo diverso e di guardare all’arte e al mondo con occhi nuovi.

Espanol : Dia-conférences Voyages dans l’art

Escuchar, ver y viajar al corazón de la historia del arte? Del Hudson al Mississippi y más allá, la pintura de la conquista del Oeste.

