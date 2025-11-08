Dia de Los Muertos Dampierre-sous-Bouhy
Dia de Los Muertos Dampierre-sous-Bouhy samedi 8 novembre 2025.
Dia de Los Muertos
Salle des fêtes Dampierre-sous-Bouhy Nièvre
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2025-11-08 19:00:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Soirée Halloween mexicaine, concours de déguisement enfant et adulte, au menu apéro tapas et tacos, plat chili et dessert, sous inscription. .
Salle des fêtes Dampierre-sous-Bouhy 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 73 91 39 mairie.dampierre@wanadoo.fr
