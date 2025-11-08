Dia de Los Muertos

Salle des fêtes Dampierre-sous-Bouhy Nièvre

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 19:00:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Soirée Halloween mexicaine, concours de déguisement enfant et adulte, au menu apéro tapas et tacos, plat chili et dessert, sous inscription. .

Salle des fêtes Dampierre-sous-Bouhy 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 73 91 39 mairie.dampierre@wanadoo.fr

English : Dia de Los Muertos

German : Dia de Los Muertos

Italiano :

Espanol :

L’événement Dia de Los Muertos Dampierre-sous-Bouhy a été mis à jour le 2025-10-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !