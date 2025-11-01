Dia de los muertos Fête traditionnelle maxicaine Salle Marie Laurent Tulle

Salle Marie Laurent 19 Avenue Alsace Lorraine Tulle Corrèze

Début : 2025-11-01

2025-11-01

Concert Mexicain en live Buvette sur place Concours du plus beau costume de Catrina ! Venez déguiser et prêts à faire la fête Une soirée festive, haute en couleur et en traditions Spécialité mexicaine Frijoles puercos 8 € – .

Salle Marie Laurent 19 Avenue Alsace Lorraine Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 31 24 52 semillaslatinas19@gmail.com

