Dia de los muertos Fête traditionnelle maxicaine Salle Marie Laurent Tulle

Salle Marie Laurent 19 Avenue Alsace Lorraine Tulle Corrèze
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-01
2025-11-01
Concert Mexicain en live Buvette sur place Concours du plus beau costume de Catrina ! Venez déguiser et prêts à faire la fête Une soirée festive, haute en couleur et en traditions Spécialité mexicaine Frijoles puercos 8 € – .
Salle Marie Laurent 19 Avenue Alsace Lorraine Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 31 24 52 semillaslatinas19@gmail.com
English : Dia de los muertos Fête traditionnelle mexicaine
German : Dia de los muertos Fête traditionnelle mexicaine
Italiano :
Espanol : Dia de los muertos Fête traditionnelle maxicaine
