Dia de los muertos Mamão Bourg-de-Péage

Dia de los muertos Mamão

275 allée des Deux Soeurs Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 18:00:00

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Le Mamão fête le Dia de los Muertos ! Dj Obar sera présent pour l’occasion, afin de mixer pour mettre une ambiance de folie.

275 allée des Deux Soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 48 54 85

English :

Mamão celebrates Dia de los Muertos! Dj Obar will be on hand for the occasion, to mix and set the mood.

German :

Das Mamão feiert den Dia de los Muertos! Dj Obar wird zu diesem Anlass anwesend sein, um für eine ausgelassene Stimmung zu mixen.

Italiano :

Mamão festeggia il Dia de los Muertos! Dj Obar sarà a disposizione per creare l’atmosfera.

Espanol :

¡Mamão celebra el Día de los Muertos! Dj Obar se encargará de animar el ambiente.

