Dia de los muertos Mamão Bourg-de-Péage
Dia de los muertos Mamão Bourg-de-Péage samedi 1 novembre 2025.
Dia de los muertos Mamão
275 allée des Deux Soeurs Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 18:00:00
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-11-01
Le Mamão fête le Dia de los Muertos ! Dj Obar sera présent pour l’occasion, afin de mixer pour mettre une ambiance de folie.
.
275 allée des Deux Soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 48 54 85
English :
Mamão celebrates Dia de los Muertos! Dj Obar will be on hand for the occasion, to mix and set the mood.
German :
Das Mamão feiert den Dia de los Muertos! Dj Obar wird zu diesem Anlass anwesend sein, um für eine ausgelassene Stimmung zu mixen.
Italiano :
Mamão festeggia il Dia de los Muertos! Dj Obar sarà a disposizione per creare l’atmosfera.
Espanol :
¡Mamão celebra el Día de los Muertos! Dj Obar se encargará de animar el ambiente.
