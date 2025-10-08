DIA SODADE DUO MUSICALE BURLESQUE Soueich

DIA SODADE DUO MUSICALE BURLESQUE Soueich mercredi 8 octobre 2025.

DIA SODADE DUO MUSICALE BURLESQUE

SOUEICHKFÉ CHEMIN DES GÎTES Soueich Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 19:30:00

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

DIA SODADE DUO MUSICALE BURLESQUE

DIA SODADE DUO MUSICALE BURLESQUE

Duo guitare voix, Swing Pop Soul, et plus si affinités!

Entrées libre aux adhérents Participation libre au chapeau Adhésion 5,00€ pour la saison 2025-2026. .

SOUEICHKFÉ CHEMIN DES GÎTES Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com

English :

DIA SODADE BURLESQUE MUSICAL DUO

German :

DIA SODADE BURLESKES MUSIKDUO

Italiano :

DIA SODADE DUO MUSICALE BURLESCO

Espanol :

DIA SODADE DÚO MUSICAL BURLESCO

L’événement DIA SODADE DUO MUSICALE BURLESQUE Soueich a été mis à jour le 2025-10-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE