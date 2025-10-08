DIA SODADE DUO MUSICALE BURLESQUE Soueich
DIA SODADE DUO MUSICALE BURLESQUE Soueich mercredi 8 octobre 2025.
DIA SODADE DUO MUSICALE BURLESQUE
SOUEICHKFÉ CHEMIN DES GÎTES Soueich Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08 19:30:00
fin : 2025-10-08
Date(s) :
2025-10-08
DIA SODADE DUO MUSICALE BURLESQUE
DIA SODADE DUO MUSICALE BURLESQUE
Duo guitare voix, Swing Pop Soul, et plus si affinités!
Entrées libre aux adhérents Participation libre au chapeau Adhésion 5,00€ pour la saison 2025-2026. .
SOUEICHKFÉ CHEMIN DES GÎTES Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com
English :
DIA SODADE BURLESQUE MUSICAL DUO
German :
DIA SODADE BURLESKES MUSIKDUO
Italiano :
DIA SODADE DUO MUSICALE BURLESCO
Espanol :
DIA SODADE DÚO MUSICAL BURLESCO
L’événement DIA SODADE DUO MUSICALE BURLESQUE Soueich a été mis à jour le 2025-10-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE