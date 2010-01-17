Diaboléro Compagnie 24 Amiens

Diaboléro Compagnie 24 Amiens vendredi 16 janvier 2026.

Diaboléro Compagnie 24

Place Longueville Amiens Somme

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 20:00:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Fil’harmonie intime et grandiose pour neuf des meilleurs diabolistes du monde

En septembre 2024, nous avons accueilli la compagnie 24 en résidence de création. À l’issue de celle-ci, les diabolistes virtuoses de cette compagnie ont partagé avec nous des instants pleins d’émotion et d’humanité.

C’est avec beaucoup d’attente et de plaisir que nous vous proposons de découvrir ensemble le spectacle terminé.

Le Boléro de Ravel, ce sont deux thèmes musicaux joués de manière répétitive par des instruments différents jusqu’à ce fabuleux final collectif que chacun connaît.

Pour Diaboléro, Priam Pierret a imaginé une même structure chacun leur tour, les diabolistes se présentent seuls, avec leur histoire et leurs émotions. Chacune et chacun se livrent et partagent avec nous leur talent propre, avant de rejoindre le groupe pour un dernier tableau vibrant.

En conscience de chaque individualité, notre regard n’embrasse plus seulement la chorégraphie collective. Notre attention est happée par les gestes, les expressions de chacun, par la manière dont ces artistes s’expriment individuellement au sein du groupe et par la beauté de ce que ces individualités apportent au collectif.

Diaboléro est un concentré d’humanité et d’émotions sublimé par des diabolistes exceptionnels.

Ce n’est pas tout !

▶️ Atelier diabolo avec les artistes

samedi 17 janvier à 10h

Place Longueville Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

Intimate, grandiose harmony for nine of the world’s finest diabolists

In September 2024, we welcomed Compagnie 24 for a creative residency. At the end of the residency, the company?s virtuoso diabolists shared moments of emotion and humanity with us.

It is with great anticipation and pleasure that we invite you to discover the finished show together.

Ravel’s Bole?ro is two musical themes played in a repetitive manner by different instruments, culminating in the fabulous collective finale that we all know.

For Diabole?ro, Priam Pierret imagined a similar structure: the diabolists take turns presenting themselves alone, with their own stories and emotions. Each one shares his or her own talent with us, before rejoining the group for a final vibrant tableau.

As we become aware of each individuality, our gaze is no longer confined to the collective choreography. Our attention is caught by the gestures and expressions of each individual, by the way these artists express themselves individually within the group, and by the beauty of what these individuals bring to the collective.

Diabole?ro is a concentration of humanity and emotion, sublimated by exceptional diabolists.

But that?s not all!

?? Diabolo workshop with the artists

saturday January 17 at 10 am

German :

Faden?intime und großartige Harmonie für neun der besten Diabolisten der Welt

Im September 2024 begrüßten wir die Kompanie 24 zu einem kreativen Aufenthalt. Die virtuosen Diabolisten des Ensembles teilten mit uns Momente voller Emotionen und Menschlichkeit.

Mit großer Erwartung und Freude schlagen wir Ihnen vor, das fertige Stück gemeinsam zu sehen.

Ravels Bole?ro sind zwei musikalische Themen, die von verschiedenen Instrumenten bis zum fabelhaften gemeinsamen Finale, das jeder kennt, gespielt werden.

Für Diabole?ro hat sich Priam Pierret eine ähnliche Struktur ausgedacht: Die Diabolisten treten nacheinander allein auf, mit ihrer Geschichte und ihren Emotionen. Jeder von ihnen gibt sein eigenes Talent preis und teilt es mit uns, bevor er sich der Gruppe für ein letztes, vibrierendes Bild anschließt.

Im Bewusstsein jeder einzelnen Person schweift unser Blick nicht mehr nur über die kollektive Choreographie. Unsere Aufmerksamkeit ist gefangen von den Gesten und dem Ausdruck jedes Einzelnen, von der Art und Weise, wie sich diese Künstler als Individuen in der Gruppe ausdrücken, und von der Schönheit dessen, was diese Individuen zum Kollektiv beitragen.

Diabole?ro ist ein Konzentrat aus Menschlichkeit und Emotionen, das von außergewöhnlichen Diabolisten erschaffen wurde.

Und das ist noch nicht alles!

?? Diabolo Workshop mit den Künstlern

samstag, 17. Januar um 10 Uhr

Italiano :

Armonia intima e grandiosa per nove dei migliori diabolisti del mondo

Nel settembre 2024 abbiamo accolto la compagnia 24 per una residenza creativa. Al termine della residenza, i virtuosi diabolisti della compagnia hanno condiviso con noi momenti pieni di emozione e umanità.

È con grande attesa e piacere che vi invitiamo a scoprire insieme lo spettacolo finito.

Il Bole’ro di Ravel è costituito da due temi musicali suonati in modo ripetitivo da strumenti diversi fino al favoloso finale collettivo che tutti conoscono.

Per Diabole’ro, Priam Pierret ha ideato una struttura simile: i diabolisti si presentano a turno da soli, con le loro storie ed emozioni. Ognuno rivela il proprio talento e lo condivide con noi, prima di riunirsi al gruppo per un vibrante tableau finale.

Mentre prendiamo coscienza di ogni individualità, il nostro sguardo si distoglie dalla coreografia collettiva. La nostra attenzione è catturata dai gesti e dalle espressioni di ciascuno, dal modo in cui questi artisti si esprimono individualmente all’interno del gruppo e dalla bellezza di ciò che questi individui portano al collettivo.

Diabole?ro è un concentrato di umanità e di emozioni sublimi portate in vita da diabolisti eccezionali.

E non è tutto!

?? Laboratorio di Diabolo con gli artisti

sabato 17 gennaio alle 10.00

Espanol :

Armonía íntima y grandiosa para nueve de los mejores diabolistas del mundo

En septiembre de 2024, recibimos a la compañía 24 para una residencia creativa. Al final de la residencia, los virtuosos diabolistas de la compañía compartieron con nosotros momentos llenos de emoción y humanidad.

Con gran expectación y placer, le invitamos a descubrir juntos el espectáculo terminado.

El Bole?ro de Ravel son dos temas musicales interpretados de forma repetitiva por diferentes instrumentos hasta el fabuloso final colectivo que todo el mundo conoce.

Para Diabole?ro, Priam Pierret ha ideado una estructura similar: los diabolistas se presentan por turnos solos, con sus propias historias y emociones. Cada uno revela su propio talento y lo comparte con nosotros, antes de reunirse con el grupo para un vibrante retablo final.

Al tomar conciencia de cada individualidad, nuestra mirada se aleja de la coreografía colectiva. Nuestra atención queda atrapada por los gestos y expresiones de cada individuo, por la forma en que estos artistas se expresan individualmente dentro del grupo, y por la belleza de lo que estos individuos aportan al colectivo.

Diabole?ro es una concentración de humanidad y emociones sublimes a las que dan vida diabolistas excepcionales.

Y eso no es todo

?? Taller de diábolo con los artistas

sábado 17 de enero a las 10h

