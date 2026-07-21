AGENDA · Villemandeur
DiaboloBus Villemandeur
samedi 1 août 2026 · Villemandeur
Informations pratiques
Villemandeur
DiaboloBus
Villemandeur Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:30:00
fin : 2026-08-01 00:00:00
Date(s) :
2026-08-01
DiaboloBus
Tous les premiers samedis du mois c’est jeux à volonté ! .
Villemandeur 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 26 42 30 64 diabolobus@free.fr
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English :
L’événement DiaboloBus Villemandeur a été mis à jour le 2026-07-21 par OT MONTARGIS