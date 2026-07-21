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AGENDA · Villemandeur

DiaboloBus Villemandeur

samedi 1 août 2026 · Villemandeur

DiaboloBus Villemandeur

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
14:30:00
Ville
45700 Villemandeur
Département
Loiret
Tarif

Villemandeur

DiaboloBus

Villemandeur Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:30:00
fin : 2026-08-01 00:00:00

Date(s) :
2026-08-01

DiaboloBus
Tous les premiers samedis du mois c’est jeux à volonté !   .

Villemandeur 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 26 42 30 64  diabolobus@free.fr

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English :

L’événement DiaboloBus Villemandeur a été mis à jour le 2026-07-21 par OT MONTARGIS