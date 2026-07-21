Informations pratiques

Villemandeur

DiaboloBus

Villemandeur Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:30:00

fin : 2026-08-01 00:00:00

Date(s) :

2026-08-01

DiaboloBus

Tous les premiers samedis du mois c’est jeux à volonté ! .

Villemandeur 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 26 42 30 64 diabolobus@free.fr

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English :

L’événement DiaboloBus Villemandeur a été mis à jour le 2026-07-21 par OT MONTARGIS