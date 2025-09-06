DIADA CATALANA PAR LE CAMPANAR SARDANISTA Collioure
DIADA CATALANA PAR LE CAMPANAR SARDANISTA
Port et Pl. 18 Juin Collioure Pyrénées-Orientales
Début : 2025-09-06 10:30:00
fin : 2025-09-06 22:00:00
Programme À 10h30 Cantada d’Havaneres Accueil Vire Vire Port de Collioure, 16h00 Cobla MIL.LENARIA Place du 18 Juin, 21h Concert TRES VENTS Place 18 Juin
+33 4 68 82 05 66
Program: 10:30 a.m. ? Cantada d?Havaneres ? Accueil Vire Vire Port de Collioure, 4:00 pm Cobla MIL.LENARIA ? Place du 18 Juin, 9pm ? Concert TRES VENTS ? Place 18 Juin
Programm: Um 10:30 Uhr ? Cantada d?Havaneres ? Accueil Vire Vire Port de Collioure, 16.00 Uhr Cobla MIL.LENARIA ? Place du 18 Juin, 21 Uhr ? Konzert TRES VENTS ? Platz 18. Juni
Programma: ore 10.30 ? Cantada d’Havaneres ? Accueil Vire Vire Port de Collioure, ore 16:00 Cobla MIL.LENARIA ? Piazza del 18 giugno, ore 21.00 ? Concerto TRES VENTS ? Piazza 18 giugno
Programa: 10.30 h ? Cantada de habaneras ? Accueil Vire Vire Puerto de Collioure, 16:00 h Cobla MIL.LENARIA ? Place du 18 Juin, 21:00 h ? Concierto TRES VENTS ? Plaza del 18 de junio
