Diagnostic de vos petits appareils électroniques La Ressourcerie Créative Paris

Vous voulez savoir si vos petits appareils électroniques sont réparables ?

Venez les faire diagnostiquer gratuitement devant notre boutique lors de cet événement spécial Journées Nationales de la Réparation !

Rendez-vous samedi 18 octobre de 14h30 à 17h30 !

Le samedi 18 octobre 2025

de 12h00 à 18h00

gratuit Tout public.

La Ressourcerie Créative 95, avenue du Général Leclerc 75014 Paris

+33619288709 contact@laressourceriecreative.com https://www.facebook.com/laressourceriecreative https://www.facebook.com/laressourceriecreative