Dïak Café-Lecture La Clef Brioude

Dïak

Café-Lecture La Clef 53 rue de la Pardige Brioude Haute-Loire

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Dans le cadre de sa saison culturelle 2025, le café-lecture La Clef présente Dïak, un solo dense et intimiste qui va vous plonger dans une fresque vocale aux pigments venus d’Orient.

Café-Lecture La Clef 53 rue de la Pardige Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 50 48 36 cafelecturebrioude@gmail.com

English :

As part of its 2025 cultural season, café-lecture La Clef presents Dïak, a dense, intimate solo that plunges you into a vocal fresco with oriental pigments.

German :

Im Rahmen seiner Kultursaison 2025 präsentiert das Lesecafé La Clef Dïak, ein dichtes und intimes Solo, das Sie in ein stimmliches Fresko mit Pigmenten aus dem Orient eintauchen lässt.

Italiano :

Nell’ambito della sua stagione culturale 2025, il café-lecture La Clef presenta Dïak, un assolo denso e intimo che vi farà immergere in un affresco vocale con pigmenti d’Oriente.

Espanol :

En el marco de su temporada cultural 2025, el café-lectura La Clef presenta Dïak, un solo denso e íntimo que le sumergirá en un fresco vocal con pigmentos de Oriente.

