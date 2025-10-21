Dialectique du compas Billère

Terme aux sens multiples, le compás désigne le phénomène rythmique en général ainsi qu’une structure du temps immuable et presque sacrée. Dans le flamenco, on sculpte le temps musical autour de cycles rythmiques qui ont chacun une dialectique ; c’est-à-dire une façon d’organiser le discours musical et de nous parler.

S’inspirant d’une élasticité de la pulsation que l’on retrouve chez de nombreux interprètes, Maël Goldwaser élargit les compás traditionnels pour imaginer de nouveaux cycles sur lesquels il compose sa musique. Pour nourrir ses investigations il s’est tourné vers l’Orient, la musique indienne et les Tabla plus précisément. L’Inde, parfois considérée comme la terre d’origine du flamenco, offre à tout explorateur du rythme des outils d’une richesse infinie. .

